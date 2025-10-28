Νέα «καραβάνια» με μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης κινητοποιώντας τις αρχές.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες όπου δεκάδες άτομα αποβιβάστηκαν μόνη τους στην παραλία.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού όπου εντόπισαν 60 μετανάστες ανάμεσά τους και παιδιά οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Στο άλλο περιστατικό οι Αρχες είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη σκάφους στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι που εντοπίστηκε 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με σκάφη του λιμενικού σώματος αλλά και παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν για την διάσωσή τους.

Πάνω στο σκάφος επέβαιναν 57 άτομα τα οποία με σκάφος του Λιμενικού μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Εκεί αφού έγινε η πρώτη καταμέτρηση μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο για την προσωρινή τους φιλοξενία.