Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στο Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένα λευκό βαν να ανατραπεί μετά από μετωπική σύγκρουση με ένα μαύρο SUV και να χτυπηθούν συνολικά πέντε οχήματα. Οι εικόνες από το συμβάν είναι σοκαριστικές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, σύμφωνα με τον οδηγό του λευκού βαν, ο οποίος μίλησε στο Mega: «Όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Με βοήθησαν να βγω από το αυτοκίνητο. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν είχαμε απώλεια ζωής».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα όχημα έπεσε με φόρα πάνω στο λευκό βαν, με αποτέλεσμα συνολικά πέντε οχήματα να εμπλακούν στην καραμπόλα. Το μαύρο SUV φαίνεται ότι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το βαν, το οποίο ανατράπηκε.

Ο οδηγός του μαύρου SUV δήλωσε ότι δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό και χαρακτήρισε το συμβάν «αιφνίδιο γεγονός».

Άλλος οδηγός, που κατέγραφε τη διαδρομή του με κάμερα στο όχημα, περιέγραψε όσα είδε: «Υπήρχε ένα φορτηγό και από πίσω ένα όχημα προσπάθησε να το προσπεράσει μάλλον στη στροφή και έπεσε πάνω στον επόμενο, που ήμουν εγώ. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Τη γλίτωσα με μικρά χτυπήματα».