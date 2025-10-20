Ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης πέντε οχημάτων το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, στη στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ήταν λίγο πριν τις 15:00 όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, που έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη στροφή Πλαγιαρίου, λίγο πριν την Επανομή. Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα εκ των οχημάτων να ανατραπεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ένα όχημα βγαίνει από τη λωρίδα του και συγκρούεται με ένα βανάκι. Στο τροχαίο ενεπλάκη και το όχημα που βρισκόταν πίσω από το προπορευόμενο βαν.

Από το τροχαίο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με το thestival.gr.