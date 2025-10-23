Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Πέμπτη 23/10 ενώ σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες στα βόρεια και στην Κρήτη και οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο έως το μεσημέρι και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια και ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 22, στη Θεσσαλία από 12 έως 24, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 18 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.