Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών. Ο εμβληματικός τραγουδοποιός νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, καθώς η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Από το 2021 έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του δημιουργού και ερμηνευτή που καθόρισε γενιές με τη μουσική και το έργο του, σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές τον αποχαιρέτησαν με λόγια αγάπης και συγκίνησης, κυρίως μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τιμώντας τη μνήμη και τη σπουδαία κληρονομιά του.

Ο Γιώργος Θεοφάνους τον αποχαιρέτησε με μια φωτογραφία από το 1987, αναρτώντας την στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα, οι δυο τους φαίνονται να κάθονται μαζί, καπνίζοντας και πίνοντας καφέ, σε μια στιγμή που απέπνεε οικειότητα και θαυμασμό. «Ευχαριστώ δάσκαλε για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές, όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του ’87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν “ζήτω το ελληνικό τραγούδι”», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, με την οποία τον συνέδεε μακρόχρονη συνεργασία, εξέφρασε τη θλίψη της μέσω Facebook. «Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες. Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», έγραψε κάτω από κοινή τους φωτογραφία.

Με μια νοσταλγική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη και η Φωτεινή Δάρρα, αναπολώντας τα εφηβικά της χρόνια. «Μια κασέτα παλιά έπαιζε συνέχεια στο κασετόφωνο του δωματίου μου. Ήμουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου και είχα ήδη αποφασίσει ότι θα σπούδαζα θέατρο. Πού να ήξερα ότι θα γινόμουν μια ηθοποιός που τραγουδάει», έγραψε αρχικά και συνέχισε: «Κι όλα αυτά με τους ήχους από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη και του Διονύση Σαββοπουλου». Στο τέλος της ανάρτησης σημείωσε: «Αντίο Νιόνιο. Τελικά τα χρόνια έτρεξαν χύμα. Τέλος εποχής».

Η Μαρία Μπακοδήμου ανέφερε πως «ένιωσε σαν να έχασε την εφηβεία της» μαθαίνοντας την είδηση, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Σαν να έχασα την εφηβεία μου νιώθω με αυτή την αναχώρηση. Καλό ταξίδι κύριε Σαββόπουλε».

Η Βασιλική Ανδρίτσου ανάρτησε μια φωτογραφία του τραγουδοποιού, προσθέτοντας πάνω σε αυτήν τον στίχο «Άδεια μου αγκαλιά, Χριστέ μου», ενώ η Demy αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με το τραγούδι «Η Συννεφούλα», γράφοντας συγκινημένη: «Τέλος εποχής. Ίσως γι’ αυτό μεταξύ των άλλων αυτονόητων λόγων, έκλαψα τόσο. Η μουσική του με σημάδεψε. Θα σημαίνει πάντα τόσα πολλά για μένα. Για όλους. Ευχαριστούμε».

Ανάμεσα στους νεότερους καλλιτέχνες που μίλησαν με συγκίνηση ήταν και η Κλαυδία, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του. Ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας: «Σήμερα αποχαιρετάμε έναν θρύλο. Έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη διαδρομή μου. Για εμένα έναν συνεργάτη, έναν φίλο που πίστεψε σε εμένα, όταν λίγοι το έκαναν. Ευγνώμων για όλα. Κύριε Διονύση, ευχαριστώ και ευχαριστούμε για όλα. Να ‘ναι χρυσός ο παράδεισος».

Τη θλίψη της για την απώλειά του εξέφρασε και η Panik Records, η οποία επρόκειτο να κυκλοφορήσει δίσκο με επανεκτελέσεις τραγουδιών του. «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Νιόνιο», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Πολλές προσωπικότητες της τέχνης και του θεάματος περιορίστηκαν σε μια απλή φωτογραφία του, επιλέγοντας τη σιωπή ως τον πιο εύγλωττο αποχαιρετισμό. Ανάμεσά τους, οι Βίκυ Κουλιανού, Μαρίνα Σάττι, Νανά Βενέτη και πολλοί ακόμη.