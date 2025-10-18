Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη νέα εποχή του Μετρό της Αθήνας. Οι αρμόδιοι φορείς εκπονούν ήδη τις μελέτες για την κάθοδο της γραμμής προς τη Γλυφάδα και το Ελληνικό, ενώ εντατικοποιείται η κατασκευή της Γραμμής 4.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο μετροπόντικες έχουν διανύσει σημαντικό μέρος των σηράγγων, ανοίγοντας το δρόμο από το Γαλάτσι και το Γουδή, ώστε να φτάσουν στον κεντρικό σταθμό του Ευαγγελισμού.

Πιο γρήγορα προχώρα την διάνοιξη της σήραγγας ο μετροπόντικάς που κατευθύνεται από το Γουδή προς τον Ευαγγελισμό όπου αναμένεται να φτάσει προς το τέλος του 2025 με αρχές του 2926.

Ο δεύτερος μετροπόντικας από το Γαλάτσι υπολογίζεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό τέλη του 2026 αρχές του 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Νίκος Κουρέτας δήλωσε πριν από λίγες μέρες ότι σειρά έχει τώρα η επέκταση της γραμμής δύο από το σταθμό της Ανθούπολης στην οδό Θηβών στο Περιστέρι μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο στο Ίλιον με τρεις σταθμούς Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος.

Σε μελλοντική επέκταση η γραμμή αυτή αναμένεται να φτάσει μέχρι τις Αχαρνές και να συνδεθεί με το δίκτυο του προαστιακού. Είναι μία επέκταση που την διεκδικούν πάρα πολύ οι κάτοικοι των Αχαρνών, του Καματερού και της ευρύτερης περιοχής, με τους τοπικούς παράγοντες της αυτοδιοίκησης να το έχουν βάλει σε άμεση προτεραιότητα. Παράλληλα με την επέκταση προς το Ίλιον προχωρά και ο εκσυγχρονισμος του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα».

Σύμφωνα με τον κ Κουρέτα μετά το Ίλιον η άμεση προτεραιότητα είναι η επέκταση προς Γλυφάδα και Ελληνικό, όπου δημιουργείται μια νέα πόλη μέσα στην πόλη, με τις μελέτες να έχουν ξεκινήσει.

Παράλληλα, μελετάται η επέκταση της Γραμμής 4 και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μία γραμμή θα ξεκινάει από το Γουδή, θα περνάει από τη Λεωφόρο Κηφισίας και θα φθάνει στη Λυκόβρυση και τα Μελίσσια, ενώ η δεύτερη θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών –Λαμίας.

Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως ορισμένες θα χρειαστούν από πέντε έως και δέκα χρόνια, κάποιες άλλες ίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Τόσο ο κ. Κουρέτας όσο και οι συγκοινωνιολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να αναπτυχθούν και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα πρωτίστως βέβαια στην Αθήνα που αντιμετωπίζει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.