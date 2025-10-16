Βροχερός καιρός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, με μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για διπλό «χτύπημα» της κακοκαιρίας. Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως τη Δευτέρα από τα φαινόμενα, ενώ γίνονται και οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή.

Ειδικότερα, αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές – καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς Κελσίου).

Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα.

«Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάκο καλοκαιράκι»

Ύστερα από τις αξιόλογες βροχές που σημειώθηκαν τις πρώτες ημέρες του μήνα από δύο ατμοσφαιρικές μεταβολές ακολούθησε ένα διάστημα μιας εβδομάδας τουλάχιστον ανομβρίας με εξαίρεση λίγες βροχές στη δυτική Πελοπόννησο, γράφει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από σήμερα Πέμπτη (16/10) και κυρίως την Παρασκευή έρχεται άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Μεσόγειο που θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με εξαίρεση τη νοτιοανατολική, και κυρίως τη δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν ισχυρές.

Το Σάββατο τα φαινόμενα σχεδόν θα σταματήσουν, καθώς θα απομακρυνθεί η διαταραχή.

Την Κυριακή δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Λιβυκό Πέλαγος τώρα θα συνοδευτεί με νέες βροχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες, που θα κρατήσουν περισσότερο αφού θα συνεχιστούν Δευτέρα και Τρίτη και αφορούν ολόκληρη τη χώρα, ενώ την Τετάρτη (22/10) βαθμιαία θα σταματήσουν.

Οι βροχές θα είναι ποτιστικές για τα χωράφια και τα δάση και αποδοτικές για τον υδροφόρο ορίζοντα και όχι μόνο.

Η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα κυμαίνεται στα επίπεδα των τελευταίων ημερών με λίγη ψύχρα τις νυκτερινές ώρες και κανονικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Από την Πέμπτη (23/10) έως και την Εθνική Εορτή τουλάχιστον θα κυριαρχήσουν οι λιακάδες και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο φέρνοντας το Αγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι.

Φεύγοντας ο Οκτώβριος θα φέρει και άλλες βροχές και δεν θα είναι άνομβρος όπως ο περυσινός.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του επισήμανε πως το πρώτο χαμηλό κινείται αργά ανατολικά-βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 17/10. Τοπικά, θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες αναμένεται να φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, προκαλώντας θυελλώδεις συνθήκες.

✍️MIA EIKONA ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ- Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 4 ΕΙΚΟΝΕΣ

✔️Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας. Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι αξιόλογες, και προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους στο Ιόνιο.