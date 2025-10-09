Με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δεν θα μένει χωρίς τηλεοπτικό σήμα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές, μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σκοπό αφ’ ενός την άρση του αποκλεισμού των μόνιμων κατοίκων περιοχών που σήμερα βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης και αφ’ ετέρου τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλους τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 22.717.171,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ώστε οι λεγόμενες «Λευκές Περιοχές» να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) σε κρίσιμες περιοχές της επικράτειας, συγκεκριμένα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Προμηθεύς» του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, με κωδικό Διαγωνισμού: 383051 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 07.11.2025.

Αναθέτουσα Αρχή και φορέας υλοποίησης είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ Α.Ε – GRNET), τεχνολογικός φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.