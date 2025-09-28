Την οργή του Νίκου Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφιών με τους σάκους που περιέχουν τις σορούς των θυμάτων.

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τους αναφέρουν ή των εντολέων τους. Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;», γράφει σε ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς.

«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στη δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ !! κάθε ημέρα;», σημειώνει.

«Οι σακούλες αυτές που δείχνετε έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά», καταλήγει ο κ. Πλακιάς.