Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η Ηγουμενίτσα έπειτα από το θλιβερό τροχαίο που κόστισε τη ζωή ενός 11χρονου μαθητή. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί, αποχωρώντας από το σχολείο του στην περιοχή του Λαδοχωρίου, κατευθυνόταν προς το κατάστημα του πατέρα του.

Λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στο κατάστημα, το παιδί παρασύρθηκε από Ι.Χ. όχημα που οδηγούσε μία 58χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, η οδηγός ήταν σε κατάσταση ισχυρού σοκ όταν έφτασε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τη γυναίκα, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου εκείνη ούρλιαζε, βλέποντας το παιδάκι κάτω από τις ρόδες της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, όταν οι αρχές την ρώτησαν πως έγινε το τροχαίο, εκείνη απάντησε: Τι να σας πω τώρα; Ότι και να σας πω, το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση, ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου και δεν πρόλαβα να αντιδράσω»