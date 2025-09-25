Σοκαρισμένοι παραμένουν οι συγγενείς του 20χρονου Τάσου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα στο πλοίο Blue Star Chios, κατά τη διάρκεια του πρώτου του ταξιδιού ως καθαριστής μηχανής.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, πολύ καλό παιδί, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα, όλοι είμαστε χαμένοι», ανέφερε συγκλονισμένος ο ξάδελφός του στο MEGA.

Όπως αποκάλυψε, ο νεαρός είχε ολοκληρώσει μόλις δέκα ημέρες εκπαίδευσης σε ιδιωτική σχολή και ανυπομονούσε για το ταξίδι του. «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι, αλλά ήθελε πολύ να πάει», πρόσθεσε.

Μάλιστα, πριν από το δυστύχημα, ο Τάσος είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης με φίλο του, λέγοντας:

«Φίλε, είδες, αντέχω», εξηγώντας ότι αρχικά είχε αμφιβολίες για το αν θα τα κατάφερνε, καθώς φοβόταν μήπως δεν αντέξει, αλλά τελικά ένιωθε ότι τα πήγαινε καλά: «Αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η τραγική στιγμή συνέβη λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν ο 20χρονος προσπαθούσε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να φτάσει στο μηχανοστάσιο, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Το πώς ακριβώς εγκλωβίστηκε παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο η πόρτα έκλεισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του πλοίου.

Από το βίντεο φαίνεται ο Τάσος να κατεβάζει τον μοχλό, ανοίγοντας την πόρτα ίσα ίσα, ενώ σε δεύτερη προσπάθεια φαίνεται να πατά ξανά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται μέσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 20χρονος κατείχε πιστοποιητικό από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που υποδηλώνει ότι είχε βασική εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια έπρεπε να ολοκληρώσει επιπλέον εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία διήρκησε μόλις μία ημέρα.