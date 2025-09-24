Θλίψη, αλλά και οργή, επικρατεί στις τάξεις των ναυτεργατικών σωματείων για τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη απεργία που κήρυξαν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Από τις 11:00 το πρωί, οπότε και ξεκίνησε η απεργιακή κινητοποίηση, γύρω από το Blue Star Chios βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοί του και μέλη των σωματείων που διαμηνύουν ότι το πλοίο δεν θα φύγει μέχρι να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Έχουμε άλλο ένα τραγικό συμβάν. Ένας συνάδελφος, νέος, ηλικίας 20 χρονών, δεν θα γυρίσει σπίτι του. Ειδικότητας καθαριστής στο μηχανοστάσιο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή πόρτα, η οποία χωρίζει το γκαράζ με το μηχανοστάσιο. Γύρω στις 8 η ώρα το πρωί έγινε αυτό, δηλαδή μιάμιση ώρα πριν τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε…», λέει ο Απόστολος Κυπραίος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ).

«Να υπάρχει γιατρός πάνω στα πλοία»

Σύμφωνα με τον Απόστολο Κυπραίο, τον νεαρό ναυτικό «τον βρήκαν οι συνάδελφοί του στο σημείο. Γιατρός που επέβαινε στο πλοίο, ως επιβάτης, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και εμείς βάζουμε ένα πάγιο αίτημα: να υπάρχει γιατρός πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο και όπου χρειαστεί στους συναδέλφους».

Η ΠΕΜΕΝ, μαζί με τη ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προκήρυξαν, όπως λέει ο κ. Κυπραίος, «ήδη 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, για να διερευνηθούν οι αιτίες του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες. Και αύριο [θα γίνει] 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, ως ένδειξη αλληλεγγύης και ζητώντας να δούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους χώρους εργασίας μέσα στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία, καθώς πάνω στην εντατικοποίηση, δυστυχώς, θρηνούμε συναδέλφους. Οπότε, στις πέντε και μισή ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συναδέλφους εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ε7, να δώσουμε μαζικό “παρών” γιατί μας αφορούν άμεσα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πλοία, οι συνθήκες εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Σήμερα το πρωί στις 8:00, στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ναυτικός του πλοίου, εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».