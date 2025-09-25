Βαρύ είναι το κλίμα στον Πειραιά, όπου ένας 20χρονος ναυτικός έχασε τη ζωή του στο «Blue Star Χίος» όταν πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα σε γκαράζ του πλοίου.

Το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και το βίντεο εξετάζεται από τις Αρχές ενώ εντός του πλοίου βρέθηκε κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Παράλληλα, ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το εργατικό δυστύχημα δηλαδή ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πειραιά. Όπως έγινε γνωστό, και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή καθώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο. Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 08.00 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Άγνωστο πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Συνάδελφοι του 20χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας του πλοίου και βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, έπρεπε ωστόσο να περάσει από επιπλέον εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Aπεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοΐας από δύο ναυτεργατικά σωματεία

Κάλεσμα και στα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία να συμμετάσχουν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στα πλοία της ακτοπλοϊας, μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στα πλοίο «Blue Star Χίος», απηύθυναν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η ΠΕΝΕΝ, που πραγματοποιεί 24ωρη απεργία στο πλοίο, κατήγγειλε ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.