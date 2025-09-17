Τον ίδιο του τον θάνατο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο ορειβάτης που του επιτέθηκε αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στη Δράμα τον περασμένο Ιούνιο. Οι τελευταίες εικόνες που αντίκρυσε ο Χρήστος Σταυριανίδης σοκάρουν.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται ο ορειβάτης ο οποίος έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει ενώ πριν από λίγο έχει εντοπίσει την αρκούδα και μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Παράλληλα φαίνεται η αρκούδα να αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαβγίζει. «Ρίξε Δημήτρη» λέει ο δεύτερος ορειβάτης για να ρίξει σπρέι πιπεριού στην αρκούδα ενώ δευτερόλεπτα μετά, ο Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός.

Ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 17/9 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» επισημαίνοντας: «Έχουμε δει αυτό το βίντεο από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν οι πρώτοι άνθρωποι που φτάσαμε στο βουνό στη Δράμα. Έχω δει ένα στρεσαρισμένο ζώο που έχει έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο και κάνει μια αντίδραση φυσική. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα».

«Το ζώο έχει τρομάξει καταρχάς από την παρουσία του σκύλου. Το ιατρικό πόρισμα λέει ότι τον χτύπησε η αρκούδα με το εσωτερικό του χεριού της και ο άνδρας έχασε τη ζωή του από την πτώση» πρόσθεσε.

«Φαίνεται το σπρέι να τον έχει “χτυπήσει” κατά λάθος ίσως πάνω στον πανικό τους και τον έχει πιάσει και βήχει και προσπαθεί να απωθήσει το σπρέι από πάνω του. Αυτά τα ζώα έχουν κακή εμπειρία από την παρουσία τους μαζί με τον άνθρωπο. Δυστυχώς θα ξαναχτυπήσουν» τόνισε ο κ. Ράμος.

«Ας πιάσουμε την αιτία που τα ζώα κατεβαίνουν στις οικιστικές περιοχές. Θα πρέπει να κάνουμε μία επίσημη καταμέτρηση των αρκούδων και των λύκων. Σε άλλες χώρες η καταμέτρηση των άγριων ζώων γίνεται από το κράτος. Εμείς εδώ τα δίνουμε στις ΜΚΟ. Έχουμε για παράδειγμα το Δασαρχείο. Έχουν προσωπικό, έχουν αυτοκίνητα. Εδώ θίγουμε ένα άλλο θέμα του γιατί να υπάρχουν ΜΚΟ και γιατί να παίρνουν προγράμματα. Δεν το λέω με απαξίωση» είπε κλείνοντας.