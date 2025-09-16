Δραματικός είναι ο τελευταίος διάλογος των δύο φίλων που δέχθηκαν επίθεση από αρκούδα σε δάσος της Δράμας τον περασμένο Ιούνιο, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να χάσει τη ζωή του ύστερα από πτώση που προήλθε από σπρώξιμο του άγριου ζώου.

«Πού είσαι; Έλα κοντά μου», ακούγεται να λέει αρχικά ο άτυχος ορειβάτης. Η αρκούδα αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη παρουσία και ο Χρήστος καλεί τον φίλο του να μην απομακρύνεται από εκείνον. «Πού είσαι; Εδώ κοντά μου έλα».

Ο σκύλος των ορειβατών γαβγίζει και η αρκούδα αρχίζει να επιταχύνει προς το μέρος τους. «Ρίξε, Δημήτρη», λέει ο Χρήστος και στιγμές αργότερα πέφτει στο κενό από μεγάλο ύψος.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας το Mega, αρχικά το άγριο ζώο είναι ήρεμο, αλλά η διάθεση του αλλάζει απότομα και όπως αναφέρεται, δεν αποκλείεται να πυροδότησε την επιθετικότητα της αρκούδας ο σκύλος των δύο ορειβατών, ο οποίος ήταν λιτός.