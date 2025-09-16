Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το δάσος της Δράμας, όπου ο 49χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση αρκούδας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφονται τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν από την τραγωδία. Ο άτυχος ορειβάτης φαίνεται να καταγράφει την αρκούδα να κινείται ήρεμα στο δάσος, όταν ξαφνικά η συμπεριφορά του ζώου αλλάζει και γίνεται απειλητική. Η χαρά των δύο φίλων από τη σπάνια συνάντηση με το άγριο ζώο μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η αρκούδα επιχειρεί να τους επιτεθεί.

Στις εικόνες ακούγεται ο Χρήστος να καλεί τον φίλο του κοντά του, ενώ ακολουθεί ο ήχος από ψεκασμό απωθητικού σπρέι. Ο ίδιος βήχει, πιθανόν εξαιτίας του ψεκασμού, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κάμερα καταγράφει την πτώση του στην χαράδρα, έπειτα από το σπρώξιμο που δέχεται από το άγριο ζώο.

Το βίντεο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εντάχθηκε στη δικογραφία, αποκλείοντας οριστικά τα σενάρια που ήθελαν εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του ορειβάτη.