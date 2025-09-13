Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 19χρονου Δ.Μ., ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο νεαρός εντοπίστηκε από μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΚ και πλέον βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση στις 12/09/2025 και το βράδυ της ίδιας ημέρας προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Λίγο μετά την εξαφάνιση, ο 19χρονος είχε στείλει ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του, γεγονός που κατέστησε επιτακτική την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντών.