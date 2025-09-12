H Εθνική Ελλάδας υπέστη βαριά ήττα με 68-94 από την Τουρκία στη Ρίγα της Λετονίας για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο, στον μικρό τελικό με την Φινλανδία στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (14/9).

Ο αγώνας άρχισε με τους Τούρκους να προηγούνται με 7-0 και συνεχίστηκε με πρωταγωνιστή όχι τον Σενγκούν, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά τον Οσμάνι που είχε… 4/4 τρίποντα. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε σταθερά το προβάδισμα και κατάφερε να κλείσει στο +10 (26-16) την πρώτη περίοδο, διάστημα στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μόνο 2 πόντους.

Η Ελλάδα μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο για να μειώσει τη διαφορά αλλά τα συνεχή λάθη που έκανε είχαν ως συνέπεια αυτή να αυξηθεί καθώς άρχισε να σκοράρει και ο Σενγκούν, συν τον Όσμαν. Το παιχνίδι δεν πήγαινε καθόλου καλά, όπως δείχνει και το 49-31 που ήταν το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Τουρκία να ελέγχει πλήρως την κατάσταση.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν η τελευταία ευκαιρία της Εθνικής ομάδας για να μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά η αντίπαλος παρέμενε ανώτερη και με τρίποντο του Λάρκιν πήγε και στο +24 (62-38), κάνοντας σαφές ότι δεν υπήρχε γυρισμός. Η Τουρκία, άλλωστε, έφτασε να προηγείται και με +26, απέναντι σε μια Ελλάδα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σωστά.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 72-51 υπέρ της ομάδας του Αταμάν, η οποία διατήρησε τον έλεγχο ως το τέλος και επικράτησε με 94-68, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία ενώ η Εθνική Ελλάδας θα κοντραριστεί με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3), Καλαϊτζάκης 11 (1), Παπανικολάου 2, Σαμοντούροβ 3, Αντετοκούνμπο Γ. 12, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο Θ. 4, Μήτογλου 3.

Τουρκία (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 14 (1), Χαζέρ 7, Σανλί, Οσμάν 17 (2), Μπιτιμ 6 (1), Κορκμάζ 7, Σενγκούν 15, Οσμάνι 28 (6), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπαχί, Γιούρτσεβεν.