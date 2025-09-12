Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία, μετά την ήττα με 68-94 από την Τουρκία και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σκέφτεται ήδη τον αγώνα της Κυριακής (14/12).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν εξαιρετική από την αρχή της διοργάνωσης, στον ημιτελικό όμως όλα πήγαν στραβά κόντρα στην Τουρκία, με συνέπεια να έρθει η ήττα. Παρ’ όλα αυτά, η Εθνική είναι ακόμη εντός στόχου καθώς θα παίξει με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο, παιχνίδι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Λαρεντζάκης.

«Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκεί και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή», είπε αρχικά ο διεθνής γκαρντ και συνέχισε.

«Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».