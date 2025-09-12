Ο Πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για κάποιες από τις ενέργειές του μετά την αποχώρησή του από το Παλάτι (Megxit), και το πρόσφατο ταξίδι του στη Βρετανία είχε ως στόχο να επαναφέρει τη σχέση του τόσο με την οικογένειά του όσο και με τον βρετανικό λαό, σύμφωνα με πηγή από το στενό του περιβάλλον.

Ο 40χρονος Δούκας του Σάσεξ, μετά από τέσσερις ημέρες επιτυχημένων εμφανίσεων στο Λονδίνο και το Νότινχαμ, καθώς και μια συνάντηση συμφιλίωσης με τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, βρέθηκε στην Ουκρανία.

Μια πηγή από το περιβάλλον του Παλατιού δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι η εβδομάδα που πέρασε ίσως είναι η αρχή για να γίνει ξανά η οικογένεια του Χάρι, της Μέγκαν και των δύο παιδιών τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, μέρος μιας «λειτουργικής ευρύτερης οικογένειας».

Ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται πρόθυμος να ξαναχτίσει τη σχέση του με τον γιο του και επιθυμεί να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, τα οποία δεν έχει δει εδώ και τρία χρόνια. «Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Χάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για κάποιες από τις ενέργειές του. Θέλει να επαναφέρει τη σχέση του με την οικογένειά του και τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα επιστρέψει ποτέ να ζήσει στη Βρετανία, αλλά αυτό μπορεί να είναι η αρχή για κάτι που τουλάχιστον θα τους επιτρέψει να είναι ξανά μια λειτουργική ευρύτερη οικογένεια», πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται αφότου ο εκπρόσωπος του Πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι «απόλαυσε» την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις συναντήσεις του με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζει, καθώς και με φίλους του.