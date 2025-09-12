Ένα τραγικό περιστατικό βύθισε την Κεφαλονιά στο πένθος τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 23 ετών, έχασε τη ζωή του με τρόπο φρικτό, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα, στη διαδρομή από τη Σκάλα προς τον Πόρο.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kefaloniafocus, όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται από τις αρχές. Ένας ψαράς, που βρισκόταν με τη βάρκα του στη θαλάσσια περιοχή, εντόπισε το βυθισμένο όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων, προσπαθώντας να φτάσουν στο όχημα που είχε βυθιστεί. Η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα, όμως, δυστυχώς, ο νεαρός οδηγός δεν είχε επιβιώσει.