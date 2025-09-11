Σημαντική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα στη μάχη κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων. Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται το 2024 στο 17% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 24% το 2023, γεγονός που φέρνει τη χώρα σε αντίθετη τροχιά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η τάση είναι αυξητική.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι επιπτώσεις της παράνομης δραστηριότητας είναι βαθιές και πολυεπίπεδες: πλήγμα για την οικονομία μέσω της απώλειας εσόδων και θέσεων εργασίας στη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς τα παράνομα τσιγάρα αποτελούν πηγή χρηματοδότησης εγκληματικών δικτύων.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους έχουν αποκαλύψει στα παράνομα τσιγάρα ίχνη από περιττώματα ποντικών, νύχια και μούχλα.

Τα νεότερα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε συζήτηση με θέμα «Παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων: Επιπτώσεις και Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της Παπαστράτος. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Τάσο Ζάχο.

Η φοροδιαφυγή στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, επισήμανε:

«Το θέμα της φοροδιαφυγής είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και γίνεται πράξη με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Το φορολογικό καθεστώς πρέπει να είναι όσο πιο σταθερό και προβλέψιμο γίνεται και να αφήνει θετικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ο νέος τελωνειακός κώδικας, που αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ενισχύει την ψηφιοποίηση, τη διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών και προσφέρει ισχυρά εργαλεία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.»

Έκθεση σε απρόβλεπτους κινδύνους

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε: «Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων δεν προκαλεί μόνο απώλεια εσόδων, αλλά είναι πολλαπλά επιζήμιο και για τη δημόσια υγεία. Οι πολίτες που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα εκτίθενται σε απρόβλεπτους κινδύνους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούν εγκληματικά δίκτυα που δρουν σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα από τις αναλύσεις που διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι σοκαριστικά: περιττώματα ποντικών, νύχια και μούχλα βρίσκονται μέσα στα παράνομα τσιγάρα.»

Η πρόκληση δεν σταματά εδώ

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, σημείωσε:

«Η μείωση του ποσοστού των παράνομων τσιγάρων από το 24% στο 17% είναι ένα εξαιρετικά ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, που αποδεικνύει τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και συνεργασία. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Χρειάζεται να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και την πρόληψη, ώστε να μη δούμε ξανά το φαινόμενο να εντείνεται, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Η μάχη κατά του παράνομου εμπορίου και η προστασία των πιο ευάλωτων δεν είναι αγώνας που μπορεί να κερδηθεί από έναν μόνο φορέα, χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για τη χώρα.»