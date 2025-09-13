Η Southwest Airlines έκανε γνωστό την Παρασκευή ότι πλέον οι επιβάτες θα πρέπει να αφαιρούν τις αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου από τα αναπηρικά αμαξίδια και τα σκούτερ τους πριν από την επιβίβαση, καθώς η εταιρεία επικαλείται τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.

Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τον Ιανουάριο η Southwest Airlines θα ανακοινώσει νέα όρια μεγέθους για τις μπαταρίες λιθίου.

Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τις μπαταρίες λιθίου στον χώρο της καμπίνας των επιβατών, επικαλούμενη μεγάλο αριθμό σοβαρών περιστατικών που έχουν καταγραφεί.