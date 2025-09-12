Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανακοίνωσε ότι στο επερχόμενο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος θα παρουσιάσει μια πολιτική που συνδυάζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με την ενίσχυση της συμβατικής στρατιωτικής ισχύος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά την επιθεώρηση ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο Κιμ δήλωσε ότι «το 9ο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Κορέας θα παρουσιάσει την πολιτική ταυτόχρονης προώθησης πυρηνικών και συμβατικών ενόπλων δυνάμεων για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας», αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή άσκηση βολής του βορειοκορεατικού στρατού και επιθεώρησε χώρο ανέγερσης ενός νοσοκομείου, σύμφωνα με το KCNA.

Στις αρχές του μήνα, ο Κιμ ταξίδεψε στο Πεκίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει αρκετούς ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Κίνας και της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ