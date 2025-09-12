Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Safari World στην Ταϊλάνδη, μετά την τραγική απώλεια ενός εργαζόμενου που δέχθηκε επίθεση από λιοντάρια εν ώρα υπηρεσίας. Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη χώρα, έφερε στο φως σοβαρές παραλείψεις στους κανόνες ασφάλειας του πάρκου και προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρμόδιων αρχών.

Το Τμήμα Εθνικών Πάρκων, Άγριας Ζωής και Φυτών (DNP) προχώρησε σε εκτενή επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του πάρκου, καταγράφοντας μια σειρά από ανησυχητικά ευρήματα, τόσο για την ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού όσο και για την ευζωία των ίδιων των ζώων.

Ο γενικός διευθυντής του DNP, Atthapol Charoenchansa, ανακοίνωσε ότι, έπειτα από την τραγωδία, πέντε λιοντάρια που φέρονται να ενεπλάκησαν στο περιστατικό—δύο αρσενικά και τρία θηλυκά—μεταφέρθηκαν άμεσα σε ξεχωριστούς, προσωρινούς χώρους φύλαξης. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη λεπτομερή παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους και στην αξιολόγηση της κατάστασής τους, υπό συνθήκες απομόνωσης.

Όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η γενικότερη εικόνα που αποκόμισαν οι ελεγκτές του DNP, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα πορίσματα, είναι άκρως ανησυχητική. Οι συνθήκες στους χώρους φιλοξενίας των άγριων ζώων, τόσο των λιονταριών όσο και των τίγρεων, κρίθηκαν κατώτερες των ελάχιστων προβλεπόμενων προδιαγραφών, με το επίπεδο ευζωίας να βρίσκεται κάτω από το 80% των απαιτούμενων ορίων.

Υποδομές σε κρίση και επικίνδυνες ελλείψεις

Σύμφωνα με τις εντολές του DNP, η διοίκηση του Safari World έχει στη διάθεσή της 30 ημέρες για να συμμορφωθεί με ρητές υποδείξεις, ξεκινώντας από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις. Οι περιφράξεις, ύψους τριών μέτρων, διαπιστώθηκε πως είναι φθαρμένες και ασυντήρητες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφυγής ζώων.

Οι αρχές απαίτησαν ενίσχυση και αύξηση του ύψους των φραγμάτων, καθώς και θωράκιση της βάσης ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα σκαψίματος από τα ζώα. Επιπλέον, ζητήθηκε καθαρισμός της βλάστησης γύρω από τις περιφράξεις, καθώς τα αγριόχορτα διευκολύνουν την αναρρίχηση και δυσκολεύουν τη συντήρηση.

Ελλιπείς σημάνσεις και ανεπαρκής προειδοποίηση

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι οι προειδοποιητικές πινακίδες για τους επισκέπτες κρίθηκαν ασαφείς και ανεπαρκείς, ειδικά για όσους δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Το DNP ζητά σαφείς, πολυγλωσσικές πινακίδες σε εμφανή σημεία, με αναφορά σε πιθανούς κινδύνους και άμεση πρόσβαση σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Έλλειψη επιτήρησης και αδύναμη αντίδραση

Σε αρκετά σημεία του πάρκου, κυρίως σε περιοχές με περιορισμένη ορατότητα, διαπιστώθηκε η απουσία καμερών ασφαλείας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απαιτούν την τοποθέτηση επιπλέον συστημάτων παρακολούθησης, ενώ ζητούν φυσική παρουσία προσωπικού ασφαλείας στις εισόδους και εξόδους των περιφραγμένων χώρων, προκειμένου να υπάρχει άμεση δυνατότητα επέμβασης σε περίπτωση κρίσης.

Εξοπλισμός ξεπερασμένος και προσωπικό απροστάτευτο

Το προσωπικό του Safari World, σύμφωνα με την αναφορά, εργάζεται με ελλιπή μέσα προστασίας. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή διαχείριση των ζώων δεν διαθέτουν βασική θωράκιση στα παράθυρα, ενώ οι εργαζόμενοι στερούνται εργαλείων αυτοπροστασίας.

Το DNP προτείνει την εγκατάσταση μεταλλικών γριλιών στα παράθυρα των οχημάτων, καθώς και τον εξοπλισμό των εργαζομένων με ηλεκτροσόκ ή λάστιχα υψηλής πίεσης.

Παράλληλα, επιβάλλεται η εφαρμογή του συστήματος «Buddy System», δηλαδή η παρουσία δύο ατόμων ανά αποστολή, ώστε να μπορούν να παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις.

Ζώα σε συνθήκες εγκατάλειψης

Το πλέον ανησυχητικό εύρημα της αυτοψίας αφορά τις συνθήκες υγιεινής στους χώρους φύλαξης των λιονταριών. Στάσιμα νερά, ολισθηρά δάπεδα, κακός αερισμός και ανεπαρκής φωτισμός συνθέτουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Σε αρκετά λιονταράκια παρατηρήθηκαν δερματικές μολύνσεις, πιθανότατα λόγω της υγρασίας και της έλλειψης καθαριότητας, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του πάρκου να φροντίζει τα ίδια του τα ζώα.

Λουκέτο στον χώρο φιλοξενίας επικίνδυνων ζώων

Ως άμεσο μέτρο, το DNP διέταξε το προσωρινό κλείσιμο του Safari Park, του τμήματος όπου φιλοξενούνται τα πιο επικίνδυνα ζώα, μέχρι να υπάρξει πλήρης αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η διοίκηση του πάρκου καλείται να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, να εκπαιδεύσει εκ νέου το προσωπικό και να προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις.