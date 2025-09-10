Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ταϊλάνδη, καθώς ένας υπάλληλος του ζωολογικού κήπου Safari World στην Μπανγκόκ κατασπαράχθηκε από λιοντάρια μπροστά στα μάτια σοκαρισμένων επισκεπτών. Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης, οδηγώντας τις αρχές στην άμεση απόφαση να κλείσουν τη συγκεκριμένη ζώνη περιήγησης, όπου τα οχήματα των επισκεπτών κινούνται ανάμεσα στα ζώα.

Ο άτυχος άνδρας, Τζιαν Ρανγκχαρασάμεε, ένας 58χρονος επόπτης με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στη φροντίδα λιονταριών και τίγρεων, δέχθηκε την επίθεση αφού, για άγνωστο λόγο, βγήκε από το όχημά του αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα λιοντάρι του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, ενώ αμέσως μετά έσπευσαν και άλλα ζώα που συμμετείχαν στην επίθεση. Η φρίκη διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, προτού ένας συνάδελφός του, ο Φανόμ Σιτσένγκ, καταφέρει να τον τραβήξει σε ασφαλές σημείο. Ο Τζιαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Η σπαρακτική μαρτυρία της οικογένειας και η απάντηση της εταιρείας

Η σύζυγος του θύματος, Ραταναπόρν Τζιτπακντί, δήλωσε σοκαρισμένη από την απώλεια του συζύγου της, ο οποίος ήταν ο προστάτης της οικογένειάς τους και λάτρευε τη δουλειά του. «Πάντα έπαιρνε προφυλάξεις και δεν του είχε επιτεθεί ποτέ κανένα ζώο», ανέφερε η ίδια, ενώ και ο αδελφός του, Σουρατσάι Ρανγκχαρασάμεε, επιβεβαίωσε την πολυετή του εμπειρία.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Safari World Plc εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και υποσχόμενη την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Η ανακοίνωση τόνιζε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε συμβεί ποτέ στις τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας της και ότι η εταιρεία δίνει πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια των υπαλλήλων και των επισκεπτών.