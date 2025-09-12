Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά την εξαφάνιση του 19χρονου Κοσμίν Δημήτρη Μαργκούτα Μπαργκάν, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 12/09 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του την ίδια μέρα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του ο 19χρονος έστειλε ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του. Λόγω των συνθηκών της εξαφάνισής του, υπάρχει ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων προκειμένου να εντοπιστεί και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Για την εξαφάνισή του Κοσμίν Δημήτρη έχει κινητοποιηθεί η Ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών και οι εθελοντικές ομάδες ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ.

Ο Κοσμίν Δημήτρης Μαργκούτα Μπαργκάν, έχει ύψος 1.78 μ., είναι 62 κιλά, έχει μακριά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.