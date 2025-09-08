Η οικονομική κρίση και οι μετέπειτα επιβαρυντικές συνθήκες, όπως η αύξηση των επιτοκίων, έχουν οδηγήσει εδώ και πολλά έτη, μεγάλο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων σε αδυναμία ή παύση πληρωμών των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς Τράπεζες, Funds, Servicers, Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κλπ.

Δεδομένου ότι σήμερα υφίστανται πολλαπλά θεσμικά εργαλεία ρύθμισης και διαγραφής οφειλών, κάθε οφειλέτης καλείται να επιλέξει με προσοχή ανάμεσα σε αυτά, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ανασφάλεια, εσφαλμένες επιλογές και τελικά σε κίνδυνο για κατάσχεση και πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου πολλοί οφειλέτες παρασύρονται από εμπειρίες συγγενών ή φίλων, εκτιμώντας αυθαίρετα ότι μία συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. εξωδικαστική ρύθμιση ή πτώχευση) θα έχει επιτυχή αποτελέσματα και στη δική τους περίπτωση.

Παράλληλα υπάρχουν και οι οφειλέτες εκείνοι που από λανθασμένους χειρισμούς έχουν προχωρήσει σε μη βιώσιμες ρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν σε νέα υπερχρέωση τους, όπως για παράδειγμα οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 3869 και λόγω αύξησης των δόσεων δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, αναμένοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφορικά με την εκδίκαση του σημαντικού ζητήματος των τόκων (αν ο τόκος των δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί του ποσού της μηνιαίας δόσης ή επί ολόκληρου του κεφαλαίου της ρύθμισης).

Ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιλογή και η εφαρμογή του κατάλληλου εργαλείου ρύθμισης και διαγραφής οφειλών, είναι αποτέλεσμα νομικής μελέτης και στάθμισης παραγόντων και πραγματικών δεδομένων από έναν έμπειρό Νομικό στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου και των Ρυθμίσεων οφειλών.

Για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου ρύθμισης και διαγραφής οφειλών απαιτείται να συνεκτιμηθούν μεταξύ άλλων:

Το ύψος και το είδος της προς ρύθμιση οφειλής

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη

Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις)

Η περιουσιακή κατάσταση, το εισόδημα και η οικογενειακή σύνθεση του οφειλέτη

Η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη

Η κατάσταση της υγείας του οφειλέτη.

Επιγραμματικά στο σημείο αυτό αναφέρουμε τα σημαντικότερα εργαλεία ρύθμισης οφειλών:

Βελτιωμένος εξωδικαστικός μηχανισμός

Διμερείς συμφωνίες / συμβάσεις ρύθμισης με τράπεζες – funds – servicers

Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας

Πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία

Πτώχευση μικρού αντικειμένου – Πτώχευση μεγάλου αντικειμένου.

Παρά την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, η γνώση και η πολυετής εμπειρία μας στις ρυθμίσεις οφειλών, μας έχει αποδείξει έμπρακτα ότι υπάρχουν ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις για τους οφειλέτες που αναζητούν πραγματική διέξοδο στα χρέη τους, έχοντας επιτύχει σημαντικά «κουρέματα» χρεών και σημαντικές διαγραφές κεφαλαίου, τόκων, εξόδων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Στόχος της δικηγορικής μας εταιρείας ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μέσα από την 23ετή μας πορεία στο Τραπεζικό Δίκαιο, είναι η σύναψη βιώσιμων ρυθμίσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών και η διάσωση των ακινήτων τους από πλειστηριασμούς, ακόμη και την τελευταία στιγμή, μέσα από ρεαλιστικές και αμοιβαία επωφελείς προτάσεις προς τα funds, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία τους και την επανένταξή τους στην οικονομική ζωή.

