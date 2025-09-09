Η Ελλάδα έχει στα χέρια της έναν πλούτο που μπορεί να αλλάξει τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Τα κοιτάσματα χαλκού και χρυσού δεν είναι μόνο ένας οικονομικός μοχλός, αλλά και εργαλείο για να ενισχυθεί η αυτάρκεια της Ευρώπης και να στηριχθεί η πράσινη μετάβαση. Για αυτήν την προοπτική αλλά και για τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Χαλκιδική και τη Θράκη, μίλησε στο Newsbeast η κυρία Έρικα Ξηρουχάκη, διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Eldorado Gold στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Εκεί, η «Ελληνικός Χρυσός» και τα «Μεταλλεία Θράκης» έχουν για πρώτη φορά δικό τους περίπτερο.

Η σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών

«Τα ορυκτά βρίσκονται παντού γύρω μας – από τις υποδομές και την ιατρική μέχρι τις συσκευές καθημερινής χρήσης», τόνισε η κ. Ξηρουχάκη, εξηγώντας πως μέταλλα όπως ο χαλκός αποτελούν «τη ραχοκοκαλιά» της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Από τις ανεμογεννήτριες και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη, η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες εκτοξεύεται, την ώρα που η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες και να πετύχει αυτάρκεια έως το 2030. Σε αυτό το στοίχημα, η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Σκουριές, που συγκαταλέγονται στις ελάχιστες νέες πηγές χαλκού στην Ευρώπη.

Η επένδυση στα μεταλλεία Κασσάνδρας

Η κ. Ξηρουχάκη μίλησε για μια επένδυση που ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. «Δεν πρόκειται για μια απλή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά για μια στρατηγική επένδυση με πολλαπλασιαστικά οφέλη», είπε. Ήδη πάνω από 3.300 εργαζόμενοι απασχολούνται στα μεταλλεία Κασσάνδρας, ενώ με την εμπορική λειτουργία του μεταλλείου στις Σκουριές το 2026 οι θέσεις αναμένεται να φτάσουν τις 8.600. Η συμβολή στο ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα φθάνει στο μέλλον ετησίως τα 550 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στη Θράκη υλοποιείται το έργο στο Πέραμα Έβρου, ύψους άνω των 425 εκατ. δολαρίων, που θα φέρει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και κοινωνικές επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Η συμβολή στην κοινωνική ευημερία

Η επένδυση αποτυπώνεται έντονα και στην τοπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύεται με 340 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων πάνω από 300 εκατ. κατευθύνονται στον Δήμο Αριστοτέλη. Στην περιοχή απασχολούνται ήδη περισσότεροι από 3.400 κάτοικοι, με θέσεις σταθερές και καλά αμειβόμενες. Από το 2014 έως σήμερα έχουν επενδυθεί 26 εκατ. ευρώ σε έργα για την τοπική κοινωνία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται νέο πρόγραμμα 80 εκατ. δολαρίων για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Από δράσεις για την εκπαίδευση μέχρι το πετυχημένο πρόγραμμα ρομποτικής και STEM που έχει οδηγήσει μαθητές στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής, οι κοινωνικές επενδύσεις αλλάζουν τον τόπο.

Η περιβαλλοντική μέριμνα

Η υπεύθυνη εξόρυξη, όπως υπογράμμισε η κ. Ξηρουχάκη, συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο επενδύονται πάνω από 9 εκατ. ευρώ σε συστήματα ελέγχου και πρακτικές βιωσιμότητας. Ένα δίκτυο 500 σταθμών παρακολουθεί σε καθημερινή βάση παραμέτρους όπως η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, με τα δεδομένα να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα στο κοινό μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η παρουσία στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στο περίπτερο της «Ελληνικός Χρυσός» και των «Μεταλλείων Θράκης» στη ΔΕΘ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της εξόρυξης με τη βοήθεια VR, να «κατέβουν» εικονικά στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας και να περιηγηθούν ψηφιακά στις Σκουριές. Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές και κουίζ, ενημερώνονται για τα ορυκτά και τις επενδύσεις που τοποθετούν την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

