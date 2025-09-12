Ο Τζέφρι Χίντον, γνωστός ως ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης», έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της τεχνολογίας που σήμερα βρίσκεται στον πυρήνα των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Χίντον ήρθε στο προσκήνιο όχι για κάποιο επιστημονικό του επίτευγμα, αλλά για έναν πιο… ανθρώπινο λόγο. Η τεχνητή νοημοσύνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στον χωρισμό του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 76χρονος επιστήμονας αποκάλυψε με χιούμορ και ειλικρίνεια ότι ο χωρισμός του από τη σύντροφό του ήρθε με έναν ασυνήθιστο τρόπο, χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Όπως ανέφερε, η πρώην σύντροφός του ζήτησε από το chatbot της OpenAI να του εξηγήσει πόσο «άθλια» ήταν η συμπεριφορά του και να του παρουσιάσει αναλυτικά γιατί η σχέση τους είχε φτάσει στο τέλος της.

«Μου έστειλε ένα κείμενο από το ChatGPT, όπου το chatbot εξηγούσε γιατί ήμουν απαράδεκτος», είπε γελώντας. «Δεν θεώρησα ότι ήμουν “αρουραίος”, οπότε δεν ένιωσα και τόσο άσχημα. Απλώς… γνώρισα κάποια που μου άρεσε περισσότερο. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Ίσως πάλι, να μην ξέρεις!», συμπλήρωσε με αυτοσαρκασμό.

H σχέση του με την τεχνητή νοημοσύνη

Η ειρωνεία της υπόθεσης δεν περνά απαρατήρητη. Ο Χίντον είναι ένας από τους ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πρωτοποριακής του δουλειάς στις νευρωνικές δικτυώσεις και στη μηχανική μάθηση. Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, παραιτήθηκε από τη θέση του στην Google για να μπορεί να εκφράζει ανοιχτά τις ανησυχίες του σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Και τώρα, η ίδια αυτή τεχνολογία φαίνεται να «επιστρέφει» στη ζωή του με έναν προσωπικό, σχεδόν ειρωνικό τρόπο: όχι ως εργαλείο καινοτομίας, αλλά ως αγγελιοφόρος… χωρισμού.