Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Παρασκευής, ο προπονητής της ομάδας αναφέρθηκε στην απόδοση των παικτών του, εκφράζοντας τη χαρά του τόσο για την εμφάνιση όσο και για το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είμαι χαρούμενος γιατί το θεωρούσα επικίνδυνο ματς. Είναι μία ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό, σούταρε πολύ καλά στην αρχή, πέτυχε 30 πόντους στην πρώτη περίοδο, 50 στο πρώτο ημίχρονο. Ποτέ δεν είσαι ήρεμος όταν παίζεις μαζί τους. Είχαμε νομίζω 24 ασίστ για 12 λάθη. Επιτέλους, παίξαμε ολοκληρωμένο παιχνίδι σαν ομάδα. Είχαμε hustle, physicality στην άμυνα. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ψηλά στην Euroleague. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Ο Φουρνιέ ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο ματς. Ήταν θέμα χρόνου να βρει τον εαυτό του. Ο Γουόκαπ είχε κρίσιμες φάσεις σε άμυνα και επίθεση στο τέλος. Όλη η ομάδα βοήθησε στο να κερδίσουμε».