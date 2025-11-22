Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα ότι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Γερμανίας και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Στάρμερ τόνισε πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της Ουκρανίας στο μέλλον

«Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.