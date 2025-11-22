Ένα δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας της Ισπανίας την Παρασκευή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη και τον εγκλωβισμό ακόμη δύο συναδέλφων του σε υπόγεια στοά, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν μέσω X ότι εντόπισαν και ανέσυραν «το άψυχο σώμα ενός από τους ανθρακωρύχους». Οι άλλοι δυο συνάδελφοί του έχουν παγιδευτεί σε στοά έπειτα από κατάρρευση στο δεύτερο επίπεδο του ορυχείου, στη Βέγα δε Ρένγκος, 1,5 χιλιόμετρο από την είσοδο της εγκατάστασης.

Hoy han hallado muertos a 2 mineros atrapados en una mina en Asturias. Recuérdalo cuando los medios de comunicación te vendan que el que arriesga es el empresario. pic.twitter.com/WwMaDfJqsD — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 21, 2025

Σύμφωνα με δεδομένα της τοπικής κυβέρνησης στην Αστούριας, η εταιρεία TYC Narcea Special Research εξορύσσει ανθρακίτη στη μονάδα.

Τον Μάρτιο, έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Αστούριας στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις. Επρόκειτο για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα του είδους εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία.

Rescatan los cadáveres de los dos trabajadores en la mina derrumbada en Vega de Rengos



📺La actualidad del día con @cfranganillo y @AngelesBlancoTV > https://t.co/qUtIil0V39 pic.twitter.com/bT4C4hN2IO — Informativos Telecinco (@informativost5) November 21, 2025

Η εκμετάλλευση ορυχείων είναι για αιώνες βασική οικονομική δραστηριότητα στην Αστούριας, ορεινή περιοχή με πυκνά δάση.