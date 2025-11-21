Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα της αποχώρησης του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή και στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μέσα από ανάρτησή του στο Χ.

Ο υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αξιοποίησε έναν νόμο των κομμάτων, που χαρακτηρίζει «βρώμικά», προκειμένου να απομακρύνει εκλεγμένους βουλευτές και να τοποθετήσει στη θέση τους τους φίλους της, ανάμεσά τους και «τον σύντροφό της, κ. Καραναστάση».

«Θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούσε εκμεταλλευόμενος την δυνατότητά του να καταρτίζει τις λίστες, εάν έπαιρνε την θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή, για να διορίσει στη θέση του την σύζυγό του, τι θα έλεγε για αυτό η κυρία Πρόεδρος ή οι υποτιθέμενοι “αντισυστημικοί” της ψηφοφόροι… υποκριτές!» σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παραλείπει να κριτικάρει και τον ίδιο τον παραιτηθέντα βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι «αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε την βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα».

Σχολιάζει δε ότι «Δηλαδή αυτός ο διορισμένος σύντροφος/βουλευτής, κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να είναι βουλευτές έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και σε κάθε περίπτωση έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ αυτός δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο», προσθέτοντας: «Ένα ψώνιο παραπάνω ένα ψώνιο παρακάτω δεν χάλασε και ο κόσμος».

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός αναφέρεται και στην αντιπαράθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο MEGA, επισημαίνοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αφιέρωσε τα 12 από τα 15 λεπτά της ομιλίας της στη Βουλή στον «ήρωα Διαμαντή».

Ο ίδιος σχολιάζει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου «της έθιξε τον Διαμαντή της» και επιμένει ότι ο κ. Καραναστάσης ήταν ένας διορισμένος και «απολύτως εξαφανισμένος βουλευτής, ο οποίος αφού έφυγε μετά από δύο χρόνια θητείας, δεν έχει αφήσει την παραμικρή κοινοβουλευτική παρουσία του που να είναι αξιομνημόνευτη».

«Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε θεσπίσει στην Βουλή τον κόφτη του χρόνου (άλλο ένα κατόρθωμά της) διότι αν δεν υπήρχε ο κόφτης, θα μας μίλαγε για τον Διαμαντή και τον ηρωισμό του στο “Τεπελένι” της εκλογικής λίστας καμμία εβδομάδα συνεχόμενα», καταλήγει, σχολιάζοντας τους… ύμνους της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Καραναστάση.

Αναλυτικά η δημοσίευση του υπουργού Υγείας: