Τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πλεύση Ελευθερίας, με την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη θέση του βουλευτή και τα εγκωμιαστικά σχόλια που του απηύθυνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου —υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «φεύγει από την Βουλή νικητής, γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος»— σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Ο υπουργός Υγείας, κάνοντας αναφορά σε «λυρικό ξέσπασμα» και «γελοιότητες» εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ολοκληρώνει την τοποθέτησή του με ένα αιχμηρό ερώτημα που λειτουργεί και ως παρότρυνση: «Αφού τον θαυμάζετε τόσο για την “γενναιότητα” του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητα” του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…».

Αναλυτικά η ανάρτηση του: