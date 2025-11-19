Τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πλεύση Ελευθερίας, με την αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη θέση του βουλευτή και τα εγκωμιαστικά σχόλια που του απηύθυνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου —υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «φεύγει από την Βουλή νικητής, γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος»— σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του στο Χ.
Ο υπουργός Υγείας, κάνοντας αναφορά σε «λυρικό ξέσπασμα» και «γελοιότητες» εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ολοκληρώνει την τοποθέτησή του με ένα αιχμηρό ερώτημα που λειτουργεί και ως παρότρυνση: «Αφού τον θαυμάζετε τόσο για την “γενναιότητα” του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την “γενναιότητα” του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;…».
Αναλυτικά η ανάρτηση του:
Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της @ZoeKonstant «η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ»…άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα Κωνσταντοπούλου και οι… pic.twitter.com/ToIu4KF1yO— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 19, 2025