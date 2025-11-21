Άγριος καβγάς προέκυψε στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έρχονται σε μεγάλη αντιπαράθεση για τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας».

«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Γιατί, τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε», ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη χθεσινή εκπομπή «Buongiorno» για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν», απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του λέει ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο διάλογος που συνεχίστηκε ήταν έντονος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει στον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης και τον ειρωνεύεσαι; Γνωρίζεις το έργο του; Είσαι ανενημέρωτος».

«Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία λόγω διάρκειας. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι», απάντησε ο παρουσιαστής.

«Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει», απάντησε με τη σειρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στη Φαίη Σκορδά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε ψεύτη και συκοφάντη τον Δημήτρη Ουγγαρέζο με τον ίδιο να της απαντά: «εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό, ο καθένας χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που τοποθετείται». Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε στη Φαίη Σκορδά «Γιατί θίξαμε τον Θεό και δεν κάνει; Χθες επί 14 λεπτά ειρωνευόταν τον Διαμαντή Καραναστάση. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιοτροπία, είναι κάτι άλλο».