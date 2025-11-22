Τα Χριστούγεννα του 2024, ενώ καθάριζαν το πατάρι της μητέρας τους στην Καλιφόρνια, η οποία είχε πεθάνει, τρεις αδελφοί έκαναν μια αναπάντεχη ανακάλυψη: κάτω από ένα σωρό ξεθωριασμένες εφημερίδες εντόπισαν ένα από τα πρώτα κόμικς του Σούπερμαν που κυκλοφόρησαν ποτέ.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Ιουνίου 1939 με τις περιπέτειες του Ανθρώπου από Ατσάλι, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Το αντίτυπο αυτό έγινε τώρα το πιο ακριβό κόμικς που έχει πουληθεί ποτέ, φτάνοντας τα 9,12 εκατομμύρια δολάρια (£7 εκατ.) σε δημοπρασία.

Η Heritage Auctions, με έδρα το Τέξας, που φιλοξένησε την πώληση την Πέμπτη, χαρακτήρισε το εύρημα «κορυφαίο επίτευγμα στη συλλογή κόμικς».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Heritage, οι αδελφοί βρήκαν συνολικά έξι κόμικς, ανάμεσά τους και το Superman #1, μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο καλυμμένο από ιστούς αράχνης στο πατάρι, κάτω από ένα σωρό εφημερίδες. Περίμεναν μερικούς μήνες πριν επικοινωνήσουν με τον οίκο δημοπρασιών, αλλά μόλις το έκαναν, ο αντιπρόεδρος της Heritage Auctions, Λον Άλεν, τους επισκέφτηκε στο Σαν Φρανσίσκο μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι αδελφοί, που επέλεξαν να διατηρήσουν ανώνυμη την ταυτότητά τους, είναι «στην ηλικία των 50 και 60 ετών και η μητέρα τους τους είχε πάντα πει ότι είχε μια ακριβή συλλογή κόμικς, αλλά ποτέ δεν τους την είχε δείξει», δήλωσε ο Άλεν. «Είναι μια παραλλαγή της παλιάς ιστορίας ‘η μαμά πέταξε τα κόμικς μου’».

Η Heritage σημειώνει ότι η μητέρα τους είχε κρατήσει τα κόμικς από τότε που τα είχε αγοράσει μαζί με τον αδελφό της, μεταξύ της Μεγάλης Ύφεσης και της έναρξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Άλεν πρόσθεσε ότι το δροσερό κλίμα της βόρειας Καλιφόρνιας συνέβαλε στη διατήρηση των παλιών εκδόσεων, κάτι που δεν θα είχε συμβεί σε ένα πατάρι του Τέξας.

Η CGC, ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης κόμικς, έδωσε σε αυτό το αντίτυπο του Superman #1 βαθμολογία 9,0 σε κλίμακα 10 βαθμών, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,5. Η τελική τιμή πώλησης, πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του προμήθειας αγοραστή, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ κατά 3 εκατομμύρια δολάρια.

Το Action Comics No. 1, που κυκλοφόρησε το 1938 και εισήγαγε τον Σούπερμαν, είχε πουληθεί πέρσι για 6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο νεότερος αδελφός δήλωσε ότι το χαρτοκιβώτιο είχε παραμείνει ξεχασμένο στο πίσω μέρος του παταριού. «Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η ζωή έφερε μια σειρά απωλειών και αλλαγών. Οι απαιτήσεις της καθημερινής επιβίωσης ήρθαν στο προσκήνιο και το κουτί με τα κόμικς, κάποτε τοποθετημένο προσεκτικά, ξεχάστηκε. Μέχρι τα περσινά Χριστούγεννα».

Πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται απλώς για παλιό χαρτί και μελάνι. Δεν ήταν ποτέ απλώς για ένα συλλεκτικό. Αυτό είναι ένα μνημείο μνήμης, οικογένειας και των απρόσμενων τρόπων με τους οποίους το παρελθόν επιστρέφει σε εμάς».