Οι Αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφίες ενός ανήλικου αγοριού περίπου 8 ετών, κατόπιν εισαγγελικής εντολής που βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτο στην περιοχή των Πατησίων το βράδυ της Πέμπτης 20/11, γύρω στις 23:00, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα πολίτες και αστυνομικούς.

Τον ανήλικο εντόπισαν πολίτες και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Ο Αλαμιν έχει καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1.20 μ. και κανονικό βάρος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εντοπίστηκε.

Η δημοσιοποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς μόνο έτσι είναι δυνατή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η ταυτοποίηση του ανήλικου και των βιολογικών γονέων του, καθώς και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων στενών συγγενών.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.