Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου σημειώθηκε στα Σεπόλια με μια οδηγό να προσπαθεί να αρπάξει ένα 9χρονο κορίτσι. Μάλιστα, έσερνε την ανήλικη όσο εκείνη ήταν μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Σύμφωνα με το Star, μια οδηγός πλησίασε το παιδί με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά.

«Πήγε η κόρη μου απέναντι, σταμάτησε. Με το που πέρασε απέναντι της κόρναρε και της λέει “έρχεσαι λίγο;”. Είχε φιμέ τζάμια το αμάξι. Πάει η κόρη μου κοντά, της είπε να πάει πιο κοντά και την έπιασε από το χέρι και την έσυρε 10-15 μέτρα», είπε ο πατέρας της μικρής.

«Με φώναξε και πήγα να τη βοηθήσω. Είπε έλα πιο κοντά. Μου κράτησε το χέρι και έβαλε φόρα, πάτησε γκάζι και μετά γλίστρησε το χέρι και έπεσα κάτω», είπε η 9χρονη στο Star.

«Με πήρε η γυναίκα μου και είπε “έλα γρήγορα χτύπησε το παιδί αμάξι”. Το παιδί χτύπησε στο πρόσωπο, στον ώμο, στα πόδια και στον καρπό», πρόσθεσε ο πατέρας.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό και φέρεται να εξετάζει σχετικό βίντεο.