Μια πυρκαγιά σημειώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην ανατολική Βενεζουέλα, αλλά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά αυτόν τον μήνα στην εγκατάσταση της εταιρείας Petrocedeño, στην πολιτεία Ανσοάτεγκι (ανατολικά).

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε εντελώς και, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν ούτε τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κοινότητες» γύρω από την εγκατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PdVSA, στην οποία ανήκει η Petrocedeño.

Το Καράκας αποδίδει γενικά την επιδείνωση της κατάστασης της βιομηχανίας πετρελαίου στις κυρώσεις των ΗΠΑ και υποτιθέμενες δολιοφθορές της αντιπολίτευσης. Παρατηρητές και η αντιπολίτευση αντιτείνουν από την πλευρά τους πως πρόκειται για συνέπεια της χρόνιας έλλειψης επενδύσεων και της διαφθοράς.

Η Petrocedeño επεξεργάζεται υδρογονάνθρακες που εξορύσσονται στην πετρελαϊκή ζώνη του Ορινόκο, όπου το αργό είναι εξαιρετικά βαρύ κι η διύλισή του δαπανηρή.

#ULTIMAHORA | 🇻🇪 | Explosión en instalación de PDVSA desata gran incendio; autoridades investigan la causa.



Una columna de destilación explotó en una instalación de la petrolera estatal PDVSA, generando un incendio de gran magnitud, de acuerdo con información de Reuters.… pic.twitter.com/dll4BXAJOu — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) November 20, 2025

Νωρίτερα χθες, συνδικαλιστικές πηγές και η πυροσβεστική επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα της Τετάρτης. Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, προηγήθηκε έκρηξη.

Άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 6η Νοεμβρίου στην ίδια εγκατάσταση. Οι αρχές στην πολιτεία Ανσοάτεγκι ανακοίνωσαν μερικές ημέρες μέτρα για να προσφερθεί βοήθεια σε κοινότητες της περιοχής που επλήγησαν.