Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (19/11) στην περιοχή του Πειραιά, όταν 34χρονος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, προκαλώντας σωματικές βλάβες και φθορές στο όχημα.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 34χρονος εισήλθε στο ταξί, που οδηγούσε 51χρονος, απαιτώντας να μεταφερθεί άμεσα στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, εξηγώντας ότι το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη. Η άρνηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για να ξεσπάσει ο δράστης σε έντονη λεκτική και σωματική επίθεση.

Τον έβρισε, του πήρε λεφτά και του επιτέθηκε με γροθιές

Ο 34χρονος απείλησε και εξύβρισε τον οδηγό, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ αφαίρεσε και χρηματικό ποσό από τον επαγγελματία. Ακολούθως, τον γρονθοκόπησε, κορυφώνοντας την επιθετική του συμπεριφορά.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση, εντόπισαν τον κατηγορούμενο. Κατά τη διαδικασία ακινητοποίησης, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέδειξε επιθετική στάση και απέναντι στους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.