Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ έβαλε φωτιά στην κουβέντα την Τετάρτη, δημοσιεύοντας στο TikTok ένα βίντεο με τον Λιονέλ Μέσι της Inter Miami. Η ανάρτηση ήρθε μόλις μια μέρα αφότου ο Λευκός Οίκος είχε δείξει πλάνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατά δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενα από τη λεζάντα «two GOATs», αναφερόμενη στους «καλύτερους όλων των εποχών».

Οι Δημοκρατικοί δεν έχασαν χρόνο: στο βίντεο εμφανίζονται μερικά από τα πιο θρυλικά στιγμιότυπα του Μέσι – γκολ με την Μπαρτσελόνα, φάσεις με την Παρί, πανηγυρισμοί με την Αργεντινή και η στιγμή που παραλαμβάνει ένα από τα οκτώ Ballon d’Or του. Σαφής απάντηση στην «προβολή» του Ρονάλντο από τον Τραμπ.

Η κίνηση αυτή έχει διπλό στόχο: να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα του Μέσι στις ΗΠΑ μετά την άφιξή του στη Major League Soccer και να αντισταθμίσει την προσοχή που τράβηξε το βίντεο των Ρεπουμπλικάνων.

Και ενώ ο Μέσι έκανε την… πολιτική του εμφάνιση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε αίσθηση στην Ουάσινγκτον. Ο Πορτογάλος έφτασε με τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες για μια ιδιωτική επίσκεψη, που γρήγορα μετατράπηκε σε πολιτικό και media γεγονός. Έμεινε σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στον Λευκό Οίκο και τον υποδέχθηκαν σαν παγκόσμιο αστέρι. Στο βίντεο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ περπατά δίπλα του και δείχνει τον γιο του, Μπάρον, ενθουσιασμένο που συναντά τον Ρονάλντο – μια ξεκάθαρη προσπάθεια να συνδεθεί πολιτικά με μια διεθνή ποδοσφαιρική προσωπικότητα.

Η επίσκεψη του Ρονάλντο έχει και γεωπολιτική διάσταση, καθώς τα τελευταία χρόνια προωθεί τον τουρισμό και την οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Επιπλέον, η παρουσία του στην Ουάσινγκτον επτά μήνες πριν το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, άνοιξε συζητήσεις για πιθανά προωθητικά σχέδια γύρω από το τουρνουά.

Το τελικό αποτέλεσμα; Ένα απρόσμενο «ντέρμπι» Μέσι-Ρονάλντο στον πολιτικό στίβο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ επέλεξε τον Ρονάλντο για την εικόνα του, οι Δημοκρατικοί τον Μέσι για τη δική τους… προεκλογική «ομάδα». Και η χώρα όλη παρακολουθεί το viral crossover ανάμεσα σε πολιτική και ποδόσφαιρο, με το μάτι στραμμένο σε δύο από τους μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών.