Στον Λευκό Οίκο, όπου είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ είχε αποθεώσει πριν λίγο καιρό τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις πρωτοβουλίες που πήρε ώστε να επανέλθει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να κάνουν καλύτερο τον κόσμο.

Αυτά είχε την ευκαιρία να του τα πει και από κοντά καθώς συναντήθηκε μαζί του στον Λευκό Οίκο, έχοντας μαζί του τη σύντροφό του, κάνοντας και τη σχετική ανάρτηση στα social media. Οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με τον Ρονάλντο να συνοδεύει τις φωτογραφίες με το ακόλουθο μήνυμα.

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή από εσένα και την Πρώτη Κυρία σε μένα και τη μέλλουσα σύζυγό μου. Ο καθένας μας έχει κάτι σημαντικό να δώσει και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου καθώς εμπνέουμε νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα ορίζεται από το θάρρος, την υπευθυνότητα και τη διαρκή ειρήνη».