Τουλάχιστον δύο άτομα χρειάζονται ιατρική φροντίδα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο μετρό ανάμεσα στο κτήριο γραφείων Rayburn House και το Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο καπνός έχει απομακρυνθεί και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος», τόνισε η αστυνομία.