Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 25 τραυματίες είναι ο απολογισμός δυστυχήματος στην Ινδία, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια θρησκευτικής πομπής προς τιμήν του Γκανέσα, θεού της σοφίας, των τεχνών και των γραμμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12/09 στην περιοχή Χασάν, στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι, κατά την τελευταία ημέρα των εορτασμών του Γκανέσα Τσατούρτι.

Αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το τραγικό συμβάν συνέβη περίπου στις 8:45 μ.μ. (τοπική ώρα). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι νεαρά αγόρια». Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το όχημα έπεσε πάνω σε πιστούς την ώρα που συμμετείχαν σε τελετή βύθισης του αγάλματος του Γκανέσα και προερχόταν από το Αρακαλαγκούντου.

Το φορτηγό φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει μια μοτοσικλέτα που ερχόταν από απέναντι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Ο οδηγός τραυματίστηκε, νοσηλεύεται και έχει τεθεί υπό κράτηση, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χασάν, Μοχάμεντ Σουτζέτα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλοι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Από τους 25 τραυματίες, οι 18 διακομίστηκαν στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Χασάν (HIMS), ενώ οι υπόλοιποι επτά μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ο πρωθυπουργός της Καρνατάκα, Σινταραμάια, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο Χ τη «βαθιά του θλίψη» για την τραγωδία, ανακοινώνοντας οικονομική ενίσχυση 500.000 ρουπιών για τις οικογένειες των θυμάτων.

«Είναι βαθιά λυπηρό να μαθαίνω την είδηση ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με μια πομπή προς τιμήν του Γκανέσα στο Χασάν. Προσεύχομαι οι ψυχές των νεκρών να βρουν γαλήνη και οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο μήνυμά του, υπογράμμισε: «Εκ μέρους της κυβέρνησης, θα δοθεί αποζημίωση 500.000 ρουπίες σε κάθε οικογένεια των θυμάτων. Η κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης τα ιατρικά έξοδα για τη θεραπεία των τραυματιών του ατυχήματος. Είναι μια βαθιά οδυνηρή στιγμή. Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό των οικογενειών που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία».