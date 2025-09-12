Αναπληρωτής καθηγητής σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι πήγε σε σχολείο στην Τήλο, γιατί διορίστηκε εκεί, ωστόσο όταν έφτασε έμαθε πως ο διορισμός ήταν για τη Λέρο.

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πως θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος», είπε ο Μιχάλης Πεταβράκης.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης μιλώντας στον Alpha, δήλωσε ότι «είναι ένα θέμα παρανόησης. Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν, τα λάθη όμως διορθώνονται από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».