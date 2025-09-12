Ένα χρόνο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, ήρθε η ώρα της αποχώρησης για τον Άντονι Μαρσιάλ καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό με τη Μοντερέι.

Ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε πέρυσι στην Ένωση και άπαντες στην ομάδα περίμεναν πολλά από αυτόν, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά, με τον απολογισμό να είναι 9 γκολ και 2 ασίστ σε 23 συμμετοχές.

Γενικά ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να γίνει καθοριστικός, απαραίτητος για τους «κιτρινόμαυρους», οπότε, με δεδομένο και το βαρύ συμβόλαιό του, ήταν προς παραχώρηση και η λύση βρέθηκε λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Η Μοντερέι από το Μεξικό κινήθηκε για την απόκτησή του και τελικά όντως κατάφερε να τον κάνει δικό της, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την παραχώρησή του.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη μεξικανική Μοντερέι για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Άντονι Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Σεπτέμβριο του 2024 και φόρεσε τη φανέλα της σε 24 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας εννέα φορές.

Άντονι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου», ανέφερε η ανακοίνωση της ΠΑΕ.