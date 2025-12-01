Η «Λόλα» η θρυλική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του Παλλάς και το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη έντονο, ενώ μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο φωτογραφικό υλικό με τους Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου και Γιώργο Γάλλο σε έναν 20μελη θίασο. Μάλιστα, λόγω της τεράστιας ζήτησης, προστέθηκε μία έξτρα παράσταση κάθε Πέμπτη.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας, με τη «Λόλα», τη θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, να ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και άλλοι. Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα «ακριβά υλικά» – ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής – ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.

Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή.

Ονειρεύεται να επιβιώσει.

Η υπόθεση

Ο Άρης (Γιάννης Στάνκογλου), μόλις βγαίνει από τη φυλακή, επιστρέφει στην Τρούμπα του Πειραιά για να αναζητήσει εκδίκηση. Εκεί συναντά ξανά την αγαπημένη του, τη Λόλα (Έλλη Τρίγγου), η οποία είναι πλέον τραγουδίστρια σε καμπαρέ και βρίσκεται υπό την προστασία του αρχιμαφιόζου Στέλιου (Γιώργος Γάλλος), οδηγώντας σε μια μοιραία σύγκρουση πάθους και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Λόλα

Τη νύχτα, ο έρωτας φωτίζει για λίγο τα πρόσωπα.

Και μετά, πάλι σκοτάδι.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Πρωτότυπο Σενάριο: Ηλίας Λυμπερόπουλος

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Μουσική: Τζεφ Βάνγκερ

Σύμβουλος Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Επικοινωνία & Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Χρόνης Στρίκος, Νεφέλη-Φραντζέσκα Βλαχούλη

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Έναρξη 30 Ιανουαρίου 2026

Για 20 μόνο παραστάσεις!

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr και στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5

Τηλέφωνο: 210-3213100