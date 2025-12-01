Το να είναι κανείς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των τίτλων και των βραβείων, έχει επιτρέψει στον Λιονέλ Μέσι να συγκεντρώσει τεράστια περιουσία.

Ωστόσο, όπως και στο γήπεδο, δεν κερδίζει πάντα κανείς και στις επιχειρήσεις. Η εταιρεία ακινήτων του παίκτη του Inter Miami, με την επωνυμία Rostower, κατέγραψε το 2024 σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ευρώ ζημιές, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι τα κόκκινα νούμερα αυξήθηκαν κατά 317% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν έχει συγκεντρώσει την ακίνητη περιουσία του στην Rostower από το 2013, όταν ίδρυσε την εταιρεία. Στο τέλος του προηγούμενου έτους, την μετέτρεψε σε εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα και άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Portfolio Stock Exchange. Τέτοιες εταιρείες έχουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καθώς δεν καταβάλλουν φόρο εταιρειών, αν και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 80% των κερδών τους ως μερίσματα, τα οποία φορολογούνται οι μέτοχοι. Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η εκμίσθωση αστικών ακινήτων, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και ξενοδοχεία. Η Rostower έχει σήμερα χρηματιστηριακή αξία άνω των 223 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία απέφερε στον Μέσι, που είναι 100% ιδιοκτήτης της, έσοδα ύψους 7,1 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από ενοίκια, αν και το ποσό αυτό ήταν 3,9% χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ζημιές οφείλονται κυρίως σε απομείωση αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ στις επενδύσεις της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πραγματική εκροή κεφαλαίων ή ότι πρόκειται για μη κερδοφόρα επιχείρηση.

Η ακίνητη περιουσία του ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει διάφορα ακίνητα: αρκετές κατοικίες σε ακριβές περιοχές της Βαρκελώνης, ένα διαμέρισμα 445 τ.μ. στο Λονδίνο, ένα διαμέρισμα 395 τ.μ. στο κέντρο του Παρισιού και μία ακόμη κατοικία στην Ίμπιζα. Στον τομέα των γραφείων διαθέτει ακίνητα σε ακριβές περιοχές της Βαρκελώνης, καθώς και το κτίριο Rostower στο Eixample της Βαρκελώνης.

Τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς απέφεραν 5,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω της θυγατρικής Explotaciones Rosotel. Ο Μέσι τα διαχειριζόταν με την επωνυμία MiM σε συνεργασία με τον όμιλο Majestic, μέχρι που συμφώνησε να τα διαχειρίζεται η Meliá, εντάσσοντάς τα στην «The Meliá Collection». Πρόκειται για έξι ξενοδοχεία σε Σιτζές, Σοτγκράντε, Μαγιόρκα, Ίμπιζα, Μπακέιρα Μπερέτ και Ανδόρα, καθώς και ένα ανεξάρτητο στο Valle de Arán.

Ο Μέσι, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές ιστορικά, επένδυσε μέρος των κερδών του σε ακίνητα για να εξασφαλίσει σταθερά εισοδήματα. Στην Rostower είναι πρόεδρος, ενώ η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούζο κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου. Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης ο Ραμόν Αντέλ από την BBVA και ο Αλφόνσο Νεμπότ, στενός συνεργάτης του.

Ο Νεμπότ διευθύνει τη μητρική εταιρεία Limecu España 2010, που κατέχει το 100% της Rostower. Το 2023, η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 109,3 εκατ. ευρώ και κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ, με μεγάλο μέρος να προέρχεται από τα δικαιώματα εικόνας μέσω της Leo Messi Management.

Ο Μέσι έχει επίσης μακροχρόνιες συμφωνίες διαφήμισης, όπως με την Adidas από το 2007 (περίπου 25 εκατ. ευρώ ετησίως), καθώς και με Apple TV, Pepsi, Lay’s, YPF και Louis Vuitton. Οι συμφωνίες αυτές διασφαλίζουν ένα σταθερό και πολυεπίπεδο εισόδημα πέρα από το ποδόσφαιρο.