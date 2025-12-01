Τους δρόμους της περιοχής του Ζωγράφου έχουν πλημμυρίσει τα απορρίμματα των κατοίκων, καταλαμβάνοντας πεζοδρόμια, εμποδίζοντας στάσεις λεωφορείων αλλά και οδικές αρτηρίες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τυχόν υγειονομικούς κινδύνους και δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί η αποκομιδή των κάδων σκουπιδιών λόγω στάσεων εργασίας των εργαζομένων το τελευταίο διάστημα.

Η Δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη, μιλώντας στο OPEN, πριν λίγες ημέρες ανέφερε ότι η αποκομιδή ξεκίνησε ξανά το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου, όμως η εικόνα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Όπως σημείωσε, τα συνεργεία του Δήμου επιχειρούν σε εντατικούς ρυθμούς ώστε να αποκαταστήσουν σταδιακά την κατάσταση.